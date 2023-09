Für 300 Euro nach New York und zurück Billig-Airlines starten neuen Versuch auf der Langstrecke

Einen Direktflug von Berlin nach New York und zurück im kommenden Februar für 380 Euro? Mit der norwegischen Fluggesellschaft Norse kein Problem. Wer einen Umstieg in Reykjavik in Kauf nimmt, kann mit der isländischen Airline Play Mitte November sogar für nur 300 Euro dieselbe Strecke jetten – Rückflug inbegriffen.