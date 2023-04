Übernahme für zwölf Milliarden Euro : Viessmann verkauft Wärmepumpen-Geschäft an US-Konkurrenten

Der Heizungsbauer aus Nordhessen verkauft sein Geschäft an den US-Konkurrenten Carrier Global. Die Gründerfamilie erhält 80 Prozent des Kaufpreises in bar und 20 Prozent in Form von Aktien.