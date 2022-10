Gaspreise im Großhandel sinken stark Kommen die niedrigeren Preise auch bei Verbrauchern an?

Die Gaspreise sinken derzeit stark – zumindest im Großhandel. So sind die Preise seit dem Höchststand Ende August um mehrere hundert Euro pro Megawattstunde gesunken. Ob allerdings auch Verbraucher diese Entwicklung auf ihren Energierechnungen sehen werden, ist fraglich.

Am Donnerstagvormittag lag der Preis für eine Megawattstunde Gas am europäischen Großhandelsplatz TTF im Terminhandel bei 112 Euro. Damit kostete Gas so viel wie zuletzt Mitte Juni. Zwischenzeitlich war der Preis im Sommer auf fast 350 Euro pro Megawattstunde angestiegen.

Dass die Gaspreise seither wieder stark gefallen sind, hat mehrere Gründe. Laut Energiemarkt-Experte Georg Zachmann vom Think Tank Bruegel liegen dem vier Effekte zugrunde. Zum einen habe der Preisverfall mit den mittlerweile gut gefüllten Gasspeichern in Deutschland wie auch in der EU zu tun. Hierzulande sind die Speicher zu 96 Prozent gefüllt und auch in der gesamten EU liegen die Füllstände laut Europas Gasinfrastruktur-Betreiber GIE im Schnitt bei rund 94 Prozent. Einige Länder, wie Belgien oder Portugal, melden sogar zu hundert Prozent gefüllte Speicher. „Wenn kurzfristig nur noch wenig Gas in die Speicher gepumpt werden kann, sinkt die Nachfrage und somit kurzfristig auch die Preise für das Gas auf dem Markt“, sagt Zachmann.

Eher mildes Wetter weiterer Grund für sinkende Preise

Ein weiterer preissenkender Effekt: Die Wettervorhersage. Da eher mildes Wetter für den Winter prognostiziert wurde, erwartet der Markt eine geringere Gasnachfrage und reagiert darauf mit sinkenden Preisen.

Möglicherweise, führt Zachmann im Gespräch mit dem Tagesspiegel aus, habe aber auch die Überlegung der EU-Kommission mit Preisinterventionen gegen die hohen Gaspreise zu reagieren, die Wahrscheinlichkeit für zukünftige Preisspitzen reduziert – und somit den Markt beruhigt. Im Fall extremer Gaspreise hatte die Kommission angeregt einen „maximalen dynamischen Höchstpreis“ für Gas am europäischen Großhandelsplatz TTF vorschlagen zu dürfen.

Auf halber Flamme: Deutsche Haushalte haben bislang mehr Gas gespart als erwartet worden war. © dpa / dpa/Frank Rumpenhorst

Nach Einschätzung des Energiemarkt-Experten sei der wichtigste und strukturellste Effekt aber das Sparverhalten der Verbraucher. „Die Gasnachfrage bei den Haushalten scheint stärker zurückgegangen als angenommen worden ist“, so Zachmann - auch wenn die Sparquote laut Bundesnetzagentur immer noch nicht ausreiche. Dennoch habe das geholfen die Speicher zu füllen und die Erwartung, dass die Sparanstrengungen hoch bleiben, senkt ebenfalls die Großhandelspreise.

Nur, werden die Verbraucher für ihr Sparverhalten nun auch belohnt? Kommen die gesunkenen Großhandelspreise beim Endverbraucher an?

„Von kurzfristigen Preisschwankungen am Großhandelsmarkt werden Verbraucher kaum etwas zu spüren bekommen“, sagt Zachmann. Die Preise, die Endverbraucher sehen, sind gemittelte Werte über das ganze Jahr gerechnet. Wenn also nur kurzfristig die Preise sinken, wirken die über Monate hinweg höheren Preise in der Jahresbilanz stärker.

Entlastung durch die Gaspreisbremse

Anders könne es theoretisch aussehen, wenn die Nachfrage über einen längeren Zeitraum gering bleibt. „Im Normalfall kommen niedrigere Preise dann auch zeitversetzt beim Konsumenten an“, sagt Zachmann. Allerdings gibt es momentan einige Unwägbarkeiten. Neben der Ungewissheit wie mild oder kalt der Winter tatsächlich wird und ob Verbraucher weiterhin ambitioniert sparen. Auch wie die geplante Gaspreisbremse letzten Endes konkret ausgestaltet sein wird und Einfluss auf die Preise nehmen wird.

Laut des Vorschlags der Expertenkommission der Bundesregierung soll es eine Gaspreisbremse ab März 2023 geben. Folgt die Ampel-Koalition den Vorschlägen, würden Gaskunden für 80 Prozent ihres bisherigen Jahresverbrauchs einen staatlich garantierten Preis von 12 Cent pro Kilowattstunde bekommen. Außerdem ist eine Einmalzahlung an Gaskunden im Dezember vorgesehen. Laut Check 24 zahlt ein Musterhaushalt mit einem Verbrauch von 20.000 Kilowattstunden Gas im Schnitt zurzeit 3726 Euro im Jahr. Das entspricht einem durchschnittlichen Preis von 18,6 Cent pro Kilowattstunde. Nach einer Berechnung des Vergleichsportals würde die Beispielfamilie durch den Gaspreisdeckel um 1056 Euro pro Jahr entlastet werden.

