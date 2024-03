Genug geschrien, jetzt wird geredet Intercom-Systeme für Fahrradfahrer im Test

Mit den höheren Temperaturen nimmt die Lust auf gemeinschaftliche Fahrrad-Touren zu. Vorzugsweise im Grünen, aber auch in der Stadt kann man viele neue Eindrücke sammeln. Wie schön wäre es, wenn man sich dabei in der Gruppe in normaler Lautstärke unterhalten könnte? Elektronische Intercom-Systeme, bei denen die Gruppenmitglieder per Helmfunk verbunden sind, machen’s möglich.