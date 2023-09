Globalfoundries in Dresden Weiterer Chiphersteller will Milliarden investieren – unter einer Bedingung

Der Chiphersteller Globalfoundries will seine Fabrik in Dresden massiv ausbauen: Bis Ende des Jahrzehnts soll die Kapazität nahezu verdoppelt werden. Dafür werde der US-Konzern acht Milliarden Dollar investieren, sagte Vorstandschef Thomas Caulfield dem Handelsblatt am Rande einer Kundenveranstaltung in München.