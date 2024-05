KI statt Cookies Google will das Internet umbauen 

Grün ist er, der neue Bay-View-Campus von Google im kalifornischen Mountain View: Das Regenwasser wird recycelt, die zeltartigen Gebäude nutzen das Sonnenlicht und viele Angestellte fahren Fahrrad. Rund 5000 Mitarbeiter arbeiten hier auf gut 100.000 Quadratmetern vor allem am Ad-Business, am Werbegeschäft, also an Googles wichtigster Einnahmequelle. Und damit an nicht weniger als dem Internet der Zukunft.