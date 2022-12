Immobilie vererben Wer sein Haus verschenken will, sollte auf drei Dinge achten

Es hat viele Immobilienbesitzer aufgeschreckt. Erst in den vergangenen Wochen ist vielen Betroffenen klar geworden, dass wegen einer Änderung am Jahressteuergesetz ab 2023 deutlich mehr Schenkungsteuer für Immobilien anfallen könnte als bislang. Der Bundestag hat das Gesetz an diesem Freitag beschlossen, der Bundesrat muss Mitte Dezember noch zustimmen.

Hintergrund sind Änderungen bei der Immobilienbewertung wegen der stark gestiegenen Preise in den vergangenen Jahren. 30 bis 40 Prozent mehr Schenkungsteuer könnten am Ende fällig werden, rechnen Experten vor, weil sich die Freibeträge für Beschenkte nicht ändern. Einen genauen Überblick über alle geplanten Änderungen im Jahressteuergesetz hat das Handelsblatt zusammengetragen.

Wer deshalb noch in diesem Jahr zu den alten Bewertungsregeln eine Immobilie weitergeben möchte, sollte sofort aktiv werden. Ein Überblick über die wichtigsten Punkte, die es dabei zu beachten gilt:

1. Schnell einen Notar finden, der Schenkung beurkunden kann

Peter Burk, der für das Institut Bauen und Wohnen und die Bauberatung der Verbraucherzentrale arbeitet und mehrere Immobilien-Ratgeber geschrieben hat, erklärt: „Wer Immobilien überschreiben will, braucht eigentlich keine Unterlagen über die Immobilie selbst, weder Baugenehmigung noch irgendwelche Pläne. Es geht im Wesentlichen um eine notariell beurkundete Vereinbarung, einen Antrag auf Umschreibung im Grundbuch und um steuerliche Fragen.“

Die Bundesnotarkammer, die Vertretung aller deutschen Notare, macht deutlich, was bei einer Schenkung noch in diesem Jahr entscheidend ist: „Für die Frage der steuerlichen Bewertung kommt es grundsätzlich auf den Zeitpunkt der Beurkundung der Schenkung an“, sagt Martin Thelen von der Bundesnotarkammer. Das heißt: Noch im Dezember brauchen Interessierte einen Notartermin zur Beurkundung.

Erste Priorität sollte daher sein, einen freien Notar zu finden: „Zum Jahresende ist das Arbeitsaufkommen in den Notarbüros erfahrungsgemäß generell erhöht und dieses Jahr aufgrund der Änderungen bei den steuerlichen Bewertungen von Immobilien ganz besonders“, sagt Thelen.

Wird die Schenkung noch in diesem Jahr beurkundet, gelten grundsätzlich noch die günstigen steuerlichen Bewertungsvorschriften. Martin Thelen, Bundesnotarkammer

Um noch rechtzeitig einen Termin zu bekommen, sollte man sich daher beeilen und notfalls mehrere Notarbüros anfragen. „Es gilt der Grundsatz der freien Notarwahl. Sie brauchen daher nicht zwingend zu dem Notar aus Ihrer Stadt zu gehen“, erklärt er. Unter www.notar.de bietet die Bundesnotarkammer die Möglichkeit einer Notarsuche.

Zur Wirksamkeit der Übertragung ist nach der Beurkundung noch die Eintragung im Grundbuch erforderlich. Die hierfür erforderlichen Schritte übernimmt das Notarbüro. Wichtig dabei ist: „Wird also die Schenkung noch in diesem Jahr beurkundet, gelten grundsätzlich noch die günstigen steuerlichen Bewertungsvorschriften, unabhängig vom Zeitpunkt der Eintragung im Grundbuch“, sagt Thelen.

Aber es gibt Ausnahmen: Beispielsweise könne bei Übertragungen auf minderjährige Kinder unter Umständen eine familiengerichtliche Genehmigung erforderlich sein. „Die wird realistischerweise in diesem Jahr nicht mehr zu bekommen sein“, so Thelen.

2. Einen Steuerberater hinzuziehen und Schenkungssteuer sparen

Immobilienexperte Burk macht klar: „Das deutsche Erbrecht wird sehr schnell sehr kompliziert. Glauben Sie nicht, man macht eine Schenkung mal eben schnell nebenbei“. Das heißt: Ohne Steuerberater wird es bei einer Schenkung noch in diesem Jahr in den allermeisten Fällen nicht gehen. Auch hier empfiehlt es sich deshalb, zeitnah den eigenen Steuerberater zu kontaktieren oder die Steuerberaterbüros in der Umgebung abzutelefonieren.

Bei einer Übertragung gilt es, eine Vielzahl von persönlichen, rechtlichen und steuerlichen Fragen zu klären, macht Thelen von der Bundesnotarkammer deutlich. Das sind seiner Meinung nach die wichtigsten Aspekte, über die sich der Schenkende klar werden muss:

Möchte der Schenker die Immobilie weiter nutzen können? Dann muss ein Wohnungs- oder Nießbrauchsrecht vereinbart werden.

Soll der Schenker die Möglichkeit haben, die Immobilie unter Umständen zurückzufordern, etwa wenn die Immobilie ohne Zustimmung des Schenkers veräußert wird, der Beschenkte wider Erwarten vor dem Schenker verstirbt oder die Ehe des Beschenkten geschieden wird?

Hat der Beschenkte irgendwelche Gegenleistungen zu erbringen, beispielsweise Pflegeleistungen?

Bei Übertragungen auf ein Kind: Soll es einen Ausgleich für die anderen Kinder geben?

Welche Auswirkungen hat die Übertragung auf die Erbfolge?

Soll die Immobilie ganz oder nur teilweise übertragen werden? Häufig wird der Wunsch bestehen, dass der Wert der Schenkung unter dem steuerlichen Freibetrag liegt.

Thelen ergänzt: „Generell spielen steuerliche Aspekte bei Immobilienschenkungen in vielen Fällen eine große Rolle.“ Über die allgemeinen Freibeträge hinaus gäbe es beispielsweise besondere Steuerbefreiungen für Ehegatten, etwa bei der Übertragung des selbst genutzten Familienheims oder wenn ein Zugewinnausgleichsanspruch ausgeglichen wird.

„Zudem mindern vorbehaltene Rechte, etwa ein Nießbrauch, den jeweiligen steuerlichen Schenkungswert“, sagt Thelen. Auch durch die Verteilung einer Schenkung zum Beispiel auf Kinder und Enkel bestehe steuerliches Gestaltungspotenzial.

Wichtig zu wissen ist, dass Notare grundsätzlich steuerlich nicht beraten, darauf weist auch die Bundesnotarkammer ausdrücklich hin. Allein deshalb empfiehlt es sich, bei dem Thema einen Steuerberater hinzuzuziehen. Thelen fügt hinzu: „Der Notar berät zwar in Steuerfragen nicht, kann aber gleichwohl etwaige Vorschläge von Steuerberatern in der notariellen Urkunde rechtlich umsetzen“.

3. Erbe vorziehen: Zeit für Rücksprachen einplanen und Ruhe bewahren

Wer jetzt erstmals damit anfängt, sich mit der Schenkung von Immobilien zu beschäftigen, steht unter großem Zeitdruck. Denn für eine Schenkung noch in diesem Jahr braucht es nicht nur den entscheidenden Beurkundungstermin, es braucht auch zeitlichen Puffer vorab.

Die zeitliche Dauer für eine Schenkung hängt dabei maßgeblich von der Auslastung des Notarbüros, der Komplexität des Falls und vom Abstimmungsbedarf mit den Beteiligten ab, macht Thelen deutlich. „Es sollte ausreichend Zeit für eine Besprechung, für die Entwurfserstellung, für die Einarbeitung von Änderungswünschen und die Beurkundung eingeplant werden.“

Burk rät, nicht in Panik zu verfallen. „Bei materiellen Werten empfehle ich immer: die Luft rausnehmen, nachdenken, überlegen.“ Es sei zum Beispiel nicht unmittelbar notwendig, gleich den ganz exakten Wert der Immobilie zu kennen. „Ein umfassendes Immobiliengutachten werden Sie ohnehin in diesem Jahr nicht mehr bekommen.“

Steuerberater seien aber in der Lage, eine Grobschätzung vorzunehmen, ob die neuen Bewertungsregelungen überhaupt relevant seien oder nicht. „Wichtig ist, eine erste Einordnung zu haben, welchen Wert die Immobilie auch aus Sicht des Finanzamts haben dürfte.“ Steuerberater hätten dafür mitunter auch Kontakte zu Gutachtern und wüssten, welche Bewertungsmethoden angewendet werden müssen.

Bei materiellen Werten empfehle ich immer: die Luft rausnehmen, nachdenken, überlegen. Peter Burk, Immobilienexperte

Sie seien außerdem in der Lage, eine grobe Modellrechnung aufzusetzen, was sich durch die neuen Bewertungsregeln steuerlich ändern würde und ob es im individuellen Fall vertretbar sei, die Schenkung doch erst im neuen Jahr umzusetzen. Ebenfalls Thelen von der Bundesnotarkammer macht deutlich: „Notfalls kann es auch mal schnell gehen, aber Gründlichkeit geht vor Schnelligkeit.“

Hinzu kommt: Die Unruhe bei vielen Beteiligten kommt daher, dass bislang die steuerlichen Freibeträge nicht mit angepasst werden. Die FDP hat bereits angekündigt, sich für eine entsprechende Anpassung einzusetzen. Die höheren Abgaben beträfen „keinesfalls nur Menschen mit hohem Einkommen“, sagte FDP-Fraktionschef Christian Dürr Ende November. Die FDP wolle sich nun in der Koalition dafür einsetzen, dass die Freibeträge bei der Erbschaftsteuer entsprechend erhöht werden, so Dürr.

Auch die Bundessteuerberaterkammer regt eine Erhöhung der Freibeträge an: „Dies erscheint aus unserer Sicht ohnehin erforderlich, um die bereits seit Jahren bestehende Entwicklung der Immobilienpreise sowie die drastisch steigende Inflation angemessen zu berücksichtigen.“

Der Artikel erschien zuerst im „Handelsblatt".

