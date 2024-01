Baufinanzierung durch Fonds Durch ETFs den Immobilienkredit tilgen

Was bereuen Immobilienbesitzer in Deutschland – und was würden sie wieder genauso machen? Diesen Fragen ging im Frühjahr 2023 eine repräsentative Umfrage im Auftrag des Finanzierungsvermittlers Dr. Klein auf den Grund. Das Ergebnis: Die weit überwiegende Mehrheit der Befragten ist sowohl mit ihrer Kaufentscheidung als auch mit der gewählten Finanzierung zufrieden.