Baukredit bei hohen Zinsen Dazu raten Experten bei Immobilienfinanzierungen

Zehn Mal in Folge hat die Europäische Zentralbank (EZB) seit Mitte 2022 die Leitzinsen erhöht. Auf ihrer Sitzung am vergangenen Donnerstag verordnete sie sich nun eine Pause. Die Zinssätze in der Euro-Zone bleiben damit auf dem Niveau vom September: 4,5 Prozent kostet Geld, das sich Banken bei der EZB leihen; mit 4,0 Prozent verzinst wird Kapital, das Banken kurzfristig bei der EZB anlegen.