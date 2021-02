Die Berlin Hyp, ein Verbundpartner der deutschen Sparkassen, baut an seinem alten Standort eine neue Unternehmenszentrale. Mit der Adresse Budapester Straße 1 in Charlottenburg entsteht ab Ende 2023 ein architektonisch anspruchsvolles Gebäude. Das dänische Architekturbüro C.F. Møller Architects zeichnete im Herbst 2020 für den Siegerentwurf verantwortlich und setzte sich damit gegen David Chipperfield Architects (Berlin) und J.MAYER.H und Partner (Berlin) durch. Gegenüber dem Ursprungsentwurf wurde die Eingangssituation nun noch einmal überarbeitet: Der ursprünglich vorgesehene Terrasseneingang in Richtung Budapester Straße wurde zum Landwehrkanal hin verlegt.

Beim Neubau soll ein nachhaltiges und effizientes Flächenkonzept umgesetzt werden. Bisher waren die Mitarbeiter der Bank auf zwei Gebäude räumlich verteilt. Der Projektname „B-One“ steht nun für ein Zusammenrücken an dieser Stelle in der City-West. Rund 500 Arbeitsplätze entstehen auf circa 14 800 Quadratmetern oberirdischer Bruttogeschossfläche. Der Rückbau des alten Gebäudes hat bereits begonnen. Beim Abriss des alten Gebäudes wurde auf eine umweltschonende Entsorgung und Recycling der Materialien geachtet. Nicht mehr benötigte Kleinmöbel, Materialien und Technik aus dem Gebäude wurden zum großen Teil gespendet.

Für die neue Unternehmenszentrale strebt die Bank eine Zertifizierung nach sehr hohem Standard der Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB) an. Im Vergleich zum alten Gebäude soll der Energieverbrauch um mehr als 50 Prozent reduziert werden. Außerdem sollen die Bewirtschaftungskosten signifikant sinken. Durch Photovoltaikanlagen an der gesamten Fassade und teilweise auf dem Dach soll zudem das CO2-Aufkommen reduziert werden.

Bis zur Fertigstellung des Neubaus testen die Mitarbeiter New-Work-Konzepte im Bürogebäude Corneliusstraße 7 sowie in angemieteten Ausweich-Büroflächen in der Berliner Tauentzienstraße. Ausgewählte Flächen des Neubaus sollen auch für öffentliche Events zur Verfügung stehen. Dies können beispielsweise Bereiche im Erdgeschoss sein, die als Ausstellungsflächen für Kunst-Ausstellungen genutzt werden können.