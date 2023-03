Quartiersentwicklung mit 3900 Einheiten Rahmenplan für „Alte Schäferei Pankow“ beschlossen

Der Nordosten Berlins wächst. Nach Tagesspiegel-Informationen beschloss die Bezirksverordnetenversammlung Pankow in nicht-öffentlicher Sitzung am 2. März die Rahmenplanung für das Entwicklungsgebiet „Alte Schäferei“ in Berlin-Buchholz. Es ist eines der größten Neubauvorhaben dieser Art in Berlin – mit zwei neuen S-Bahnhöfen und einer neuen Tramlinie.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden