Interview mit RWE-CEO Markus Krebber „Die Energiewende wird ohne Jobs vor Ort nicht funktionieren“

Herr Krebber, Sie sind seit gut zwei Jahren Vorstandschef von RWE, dem größten deutschen Energiekonzern. Um wie viele Jahre sind Sie gealtert in dieser Zeit?

Ich hoffe, dass ich nur um zwei Jahre gealtert bin. Aber Sie haben recht: Es fühlt sich sehr viel länger an. RWE verfolgt eine neue Strategie, die vollständig auf grünes Wachstum setzt. Wir haben den Kohleausstieg um acht Jahre auf 2030 vorgezogen. Außerdem haben wir unsere Erneuerbaren-Position in den USA mit einer knapp Sechs-Milliarden-Euro-Akquisition deutlich gestärkt. Und: das ganze Krisenmanagement seit dem russischen Überfall.