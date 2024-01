Investitionen in die Stromversorgung Reservekraftwerke kosten 60 Milliarden Euro

Die Finanzierungslücke bei den für das Stromversorgungssystem wichtigen Back-up-Kraftwerken ist beträchtlich. Das belegt eine Analyse des Energiewirtschaftlichen Instituts an der Uni Köln (EWI) für das Handelsblatt. EWI-Experte Philipp Kienscherf sagte dem Handelsblatt, bis 2030 könnten „für den Neubau von Kraftwerken in Deutschland rechnerische Deckungsbeiträge in Höhe von rund 60 Milliarden Euro fehlen“.