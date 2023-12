„Irreführendes PR-Manöver“ Volkswagen wegen Xinjiang-Werk in der Kritik

Die Veröffentlichung der Ergebnisse des Audits von Volkswagen in einem umstrittenen Werk in China sorgen für Unruhe im Konzern. „Das Ergebnis“, so klagt eine Führungskraft bei VW, „stand doch schon vorher fest“. Die Glaubwürdigkeit sei daher gering. Auch andere Mitarbeiter kritisierten gegenüber dem Handelsblatt die Ergebnisse der Untersuchung.