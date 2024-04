IWF mahnt zu Reformen Was wirklich hilft gegen die deutsche Wirtschaftsschwäche

Deutschland steckt in der Wirtschaftskrise. Als einziges G7-Land ist die deutsche Wirtschaft im Vorjahr geschrumpft. Auch in diesem Jahr wird die Bundesrepublik Wachstums-Schlusslicht sein. Schuld daran, so behaupten es Mitglieder der Bundesregierung immer wieder: die hohen Energiepreise infolge des Importstopps von russischem Gas nach Ausbruch des Ukrainekriegs.