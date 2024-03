Berufliche Fortbildung Warum der Umgang mit KI die neue Schlüsselqualifikation ist

Künstliche Intelligenz gilt als das wirtschaftliche Zukunftsthema Nummer eins. Microsoft investiert rund 3,2 Milliarden Euro in den Ausbau seiner deutschen KI-Infrastruktur, Bosch hat nach eigenen Angaben bereits mehr als 1.000 KI-Patente angemeldet, die Nachfrage in Kernbranchen wie Autoindustrie, Maschinenbau, Pharma oder Finanzen nach den smarten Algorithmen ist hoch.

Was bei dem Hype oft übersehen wird: Jede neue Technologie braucht Menschen, die sie anwenden können. Und da sieht es in Deutschland mau aus. In Ländervergleichen zur Digitalisierung steht die reichste Nation Europas regelmäßig am unteren Ende der Tabelle.