Es muss nicht immer Abi sein Dieser Weg führt zu einem akademischen Abschluss

Roman Gaida ist gelernter Zerspanungsmechaniker. Bis vor Kurzem gehörte er zum Managementteam von Mitsubishi Electric in Deutschland, von November an verantwortet er die weltweiten Vertriebsaktivitäten eines deutschen Mittelständlers mit rund 720 Millionen Euro Umsatz. Natalya Nepomnyashcha ist Dolmetscherin für Englisch und Spanisch. Seit 2020 arbeitet die gebürtige Ukrainerin als Beraterin bei Ernst & Young in Berlin und leitet nebenbei ihr eigenes Social-Start-up.

Was die beiden verbindet: Sie haben die Schule nach der 10. Klasse ohne Abitur verlassen – und trotzdem studiert. Nepomnyashcha hat einen Master im Fach Internationale Beziehungen, Gaida ist Wirtschaftsingenieur und hat zusätzlich ein Managementstudium an der renommierten Schweizer Universität St. Gallen abgeschlossen.

Die zwei ungewöhnlichen Karrieren stehen für einen Trend in der beruflichen Weiterbildung: Immer mehr Menschen mit Berufserfahrung, aber ohne Hochschulreife entscheiden sich für ein Studium, um beruflich besser vorwärtszukommen. Die Zahl der Studierenden ohne Abitur hat sich innerhalb von zehn Jahren mehr als verdoppelt.

Auch wenn sich das Wachstum noch auf niedrigem Niveau abspielt, zeigt es doch, dass beruflich Qualifizierte ihre Chance auf ein Studium zunehmend nutzen. Sigrun Nickel, Leiterin des Centrums für Hochschulentwicklung

Möglich macht diese Entwicklung eine Entscheidung der Kultusministerkonferenz von 2009. Um die Durchlässigkeit zwischen beruflichen und akademischen Bildungskarrieren zu fördern, einigten sich die Bundesländer seinerzeit darauf, auch berufliche Qualifikationen als Studienberechtigung anzuerkennen und die Zulassungskriterien anzugleichen.

Seither ermöglicht etwa eine abgeschlossene Berufsausbildung in Kombination mit relevanter Berufserfahrung bundesweit die Aufnahme eines fachlich verwandten Studiums. Alternativ können bestimmte Fortbildungen, ein Probestudium oder eine Eignungsprüfung ans Ziel führen.

Wege zu akademischen Weihen Berufliche Qualifikation: Ein Hochschulstudium steht grundsätzlich auch Bewerbern ohne Abitur oder Fachhochschulreife offen. Je nach Studienwunsch gelten unterschiedliche Kriterien und Zugangsformen. Fachgebundene Zugangsberechtigung: Eine abgeschlossene, mindestens zweijährige Berufsausbildung plus zwei bis drei Jahre einschlägige Berufserfahrung berechtigen in der Regel zur Aufnahme eines fachlich verwandten Studiums. Ob die berufliche Qualifikation dem angestrebten Studiengang entspricht, prüft und entscheidet die jeweilige Hochschule. Zusätzlich kann sie eine Eignungsprüfung verlangen. Allgemeine Zugangsberechtigung: Wer bereits eine Meisterprüfung oder eine umfassende berufliche Aufstiegsfortbildung absolviert hat, etwa zum Techniker oder Fachwirt, darf in der Regel sein Studienfach frei wählen. Probestudium: Je nach Hochschule und Bundesland besteht darüber hinaus insbesondere an privaten Hochschulen die Option, die Zugangsberechtigung zum gewünschten Studiengang im Rahmen eines zeitlich befristeten Probestudiums zu erlangen. Akademische Titel: Seit 2021 dürfen Absolventen einer beruflichen Fortbildung nach bestandener Prüfung den Zusatz Bachelor professional oder Master professional führen. Das soll die Gleichwertigkeit beruflicher und akademischer Qualifikationen unterstreichen. Gleichartig sind die Abschlüsse allerdings nicht: So berechtigt der Master professional nicht zur Promotion, der Bachelor professional führt nur in Ausnahmefällen direkt ins Masterstudium.

Die neuen Möglichkeiten werden von Jahr zu Jahr stärker genutzt: So begannen 2021 mehr als 16.000 beruflich Qualifizierte ein Studium, zehnmal so viele wie Mitte der Neunziger. Insgesamt studieren nach Zahlen des Centrums für Hochschulentwicklung (CHE) derzeit rund 70.000 Menschen ohne Abitur oder Fachhochschulreife an deutschen Hochschulen, viele davon berufsbegleitend.

Für Sigrun Nickel ist das eine positive Entwicklung: „Auch wenn sich das Wachstum noch auf niedrigem Niveau abspielt, zeigt es doch, dass beruflich Qualifizierte ihre Chance auf ein Studium zunehmend nutzen“, so die Leiterin der Hochschulforschung beim CHE.

Akademiker genießen beruflich viele Vorteile

Dafür gibt es gute Gründe. So sind Akademiker im Schnitt weitaus seltener von Arbeitslosigkeit betroffen als Erwerbstätige ohne Hochschulabschluss. Bundesweit liegt die Arbeitslosenquote bei rund 5,7 Prozent, unter Akademikern bei nur 2,2 Prozent. Auch auf das Gehalt wirkt sich ein Studium positiv aus: Hochschulabsolventen verdienen laut Stepstone-Gehaltsreport im Durchschnitt 58.600 Euro brutto pro Jahr, rund 40 Prozent mehr als Berufstätige ohne Titel.

Ich kann als Unternehmen nicht über Fachkräftemangel klagen und gleichzeitig den eigenen Angestellten keine Weiterbildung ermöglichen. Holger Sommerfeldt, Rektor der Internationalen Hochschule IU

Zudem rücken nach Berechnungen des Kompetenzzentrums Fachkräftesicherung am Institut der deutschen Wirtschaft (IW) in Köln immer mehr Personen auf Akademikerpositionen, die zuvor eine Stelle innehatten, für die keine Hochschulqualifikation erforderlich war.

Hinter nahezu einem Drittel der gut 1,2 Millionen Jobwechsel in diesem Bereich 2021 steckte demnach ein beruflicher Aufstieg. In der IT-Branche war es sogar annähernd jeder zweite. Daraus ergeben sich Chancen für Menschen, die bereits als Teenager ins Berufsleben eingestiegen sind und erst später den Entschluss fassen, höhere Ziele anzustreben.

40 Prozent mehr verdienen Akademiker als Berufstätige ohne Titel im Durchschnitt

Als mittelmäßiger Realschüler hatte es sich Roman Gaida nie träumen lassen, eines Tages im Vorstand eines Unternehmens zu sitzen, doch nach seinem dualen Studium folgte ein Karriereschritt dem nächsten. „Sich neben der Schichtarbeit weiterzubilden, war nicht einfach, aber man kann sich verändern, wenn man wirklich will“, sagt er heute.

Dass ein Hochschulabschluss ein Karriereturbo sein kann, hat auch Natalya Nepomnyashcha erfahren, die als Elfjährige ohne Sprachkenntnisse nach Deutschland kam und hier die Realschule besuchte. Mit einem Bachelor oder Master im Lebenslauf werde der Schulabschluss im Jobinterview zur Nebensache, sagt die 33-Jährige.

Sich neben der Schichtarbeit weiterzubilden, war nicht einfach, aber man kann sich verändern, wenn man wirklich will. Roman Gaida sitzt als gelernter Zerspanungsmechaniker im Vorstand eines Mittelständlers.

Da in Deutschland nach wie vor deutlich mehr Kinder aus Akademikerhaushalten studieren als solche, die wie sie selbst in einfachen Verhältnissen aufgewachsen sind, gründete sie 2016 die Organisation „Netzwerk Chancen“, die den sozialen Aufstieg junger Menschen mit schwierigen Startbedingungen unterstützt. Für ihre Initiative wurde sie mehrfach ausgezeichnet.

Erfolgsgeschichten wie die der Realschülerin mit Migrationshintergrund oder des Arbeitersohns ohne akademische Vorbilder hält Holger Sommerfeldt für extrem wichtig. „Es sind die einzelnen Biografien, die andere motivieren und überzeugen“, sagt der Rektor der Internationalen Hochschule IU.

Biografien motivieren und überzeugen andere

An der Privathochschule mit Sitz in Erfurt können alle Studiengänge zu 100 Prozent online oder im flexiblen Mix aus digitaler Lehre und Präsenzveranstaltungen an einem der bundesweit 30 Standorte absolviert werden. Ein Studienmodell, das beruflich qualifizierten Studienanwärtern besonders entgegenkommt, denn diese sind im Durchschnitt nicht nur deutlich älter als Erstsemester, die als Abiturienten frisch vom Gymnasium kommen, sondern durch Beruf oder Familie häufig auch ortsgebunden.

Fast die Hälfte aller Studierenden ohne schulische Hochschulreife entscheidet sich für einen privaten Bildungsanbieter, Marktführer ist die IU mit einem Anteil von knapp 23 Prozent. „Private Hochschulen bemühen sich stärker um diese Zielgruppe als öffentliche“, sagt Bildungsexpertin Sigrun Nickel vom CHE. Neben flexiblen Studienplänen, persönlicher Beratung, kleinen Lerngruppen und individuellen Vorbereitungskursen punkteten sie auch mit einer vereinfachten Anrechnung beruflicher Kompetenzen auf die Studiendauer.

Studierende mit praktischer Vorbildung fänden in der Regel schnell Zugang zu den fachlichen Lerninhalten, sagt Michael Namokel, Vizepräsident der hessischen Privathochschule Diploma. In Kooperation mit dem Bundesverband höherer Berufe der Technik, Wirtschaft und Gestaltung (BVT) bietet Diploma beispielsweise ein verkürztes Ingenieurstudium für Fortbildungsabsolventen an. Das reduziere die Einstiegshürden für Berufserfahrene und leiste einen Beitrag zur Bildungsgerechtigkeit, so Namokel.

„Nicht jeder kann und muss studieren, aber jeder sollte Zugang zu Hochschulbildung haben“, findet auch Holger Sommerfeldt. Klagen über einen angeblichen „Akademisierungswahn“ kann der IU-Rektor, der auch Professor für Management ist, nicht nachvollziehen: „Ich kann als Unternehmen nicht über Fachkräftemangel klagen und gleichzeitig den eigenen Angestellten keine Weiterbildung ermöglichen.“

Dieser Artikel erschien zuerst im Handelsblatt.