Selbstbewusst am Arbeitsplatz „In vielen Firmen werden Ellbogen mit Durchsetzungskraft verwechselt“

Herr Wehrle, die Ratgeber-Welt ist voll von Büchern, die uns erklären, wie man selbstbewusster wird. Aus ihrer Beratungspraxis: Ist Selbstvertrauen tatsächlich so ein wichtiges Thema? Und wenn ja, warum?

Selbstbewusstsein ist der Schlüssel für Erfolg im Leben. Nehmen Sie es wörtlich: Ich brauche ein Bewusstsein darüber, wer ich selbst bin und was ich kann. Oft habe ich es mit Klienten zu tun, die zum Beispiel sehr gut reden können. Aber solange sie davon ausgehen, schlechte Redner zu sein, wagen sie nie den Sprung auf eine Bühne oder vor eine Gruppe. Die vorhandene Fähigkeit kommt also nicht zum Einsatz. Selbstbewusstsein bedeutet: Ich kenne mich gut genug, um zu wissen, was ich kann und was nicht.