Warum mache ich das? „Manche Jobs sind so sinnlos, dass sogar die Beschäftigten selbst sie nicht rechtfertigen können“

Herr Zacher, ist es ein Luxus, einen Job machen zu wollen, der nicht nur das nötige Geld bringt, sondern auch sinnvoll ist?

Wenn man Luxus als etwas definiert, was eigentlich nicht notwendig ist, definitiv nein. Arbeit muss die Existenz sichern, ja, das ist das Minimum. Aber das reicht nicht aus. Menschen streben in fast allem, was sie tun, nach Sinn, auch bei der Arbeit. Das gilt nicht nur für Beschäftigte in der westlichen Wohlstandsgesellschaft.