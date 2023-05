Zu dick für diese Arbeitswelt? Wie Übergewichtige im Job diskriminiert werden – und warum das kaum einer merkt

Eine Frau arbeitet in einer Führungsposition in einem großen Unternehmen, zwei Ebenen unter dem Vorstand, und wird zu einem Personalgespräch gebeten. Man sei super zufrieden mit ihrer Arbeit, könne sie sich gut in der nächsthöheren Chef-Position vorstellen, sagt man ihr dort – nur sorge man sich um ihre Gesundheit. Ob man sie dabei unterstützen könne, etwas Gewicht zu verlieren.