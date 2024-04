KfW-Ökonomin im Interview „Unser Wohlstand hängt entscheidend an den Investitionen“

Wenn es um Investitionen geht, spielt die KfW eine zentrale Rolle in Deutschland. Unzählige staatliche Programme zur Förderung der Wirtschaft laufen über die Bank, ob für Start-ups, Industriekonzerne oder Familienunternehmen.

Die Frage, warum die Investitionstätigkeit in Deutschland so schwach ist und vor allem so schwach zu bleiben droht, ist daher zentral für KfW-Chefvolkswirtin Fritzi Köhler-Geib. Im Interview erklärt sie, warum die Investitionen so wichtig sind, wie Deutschland sich aus der Investitionsfalle lösen kann und welche Rolle Subventionen dafür spielen – und welche nicht.

Frau Köhler-Geib, die Deutschen starren am liebsten auf kurzfristige Konjunkturzahlen. Ist die Entwicklung der Investitionen nicht mindestens genauso wichtig?

Absolut. Die gesamtwirtschaftlichen Investitionen, also die „Anlageinvestitionen“, sind zentral. Nur wenn Unternehmen, private Haushalte und der Staat investieren, gelingt die Transformation zu einer klimaneutralen, digitalen und resilienten Volkswirtschaft. Unser künftiger Wohlstand hängt also ganz entscheidend an den Investitionen.

Zur Person © KfW/Kay Jackson Fritzi Köhler-Geib ist die Chefvolkswirtin und Leiterin der Abteilung KfW Research bei der KfW Bankengruppe. Sie hat über 20 Jahre Erfahrung bei der Weltbank, dem internationalen Währungsfonds und im Finanzsektor, davon zuletzt seit 2017 als Chefvolkswirtin für Zentralamerika bei der Weltbank.

In Deutschland droht sich die Investitionsschwäche zu verfestigen. Das Vor-Corona-Niveau erreichen wir bis Ende 2025 nicht, während die USA bei plus elf Prozent liegen. Wie besorgniserregend ist das?

Gerade für Deutschland ist es entscheidend, dass viel mehr investiert wird. Einerseits wegen der angesprochenen Transformation: Allein um das Ziel der Klimaneutralität bis 2045 zu erreichen, müssen wir insgesamt rund fünf Billionen Euro investieren. Immerhin passiert hier auch schon einiges, allerdings ist noch eine deutliche Steigerung der Investitionen erforderlich. Andererseits trifft uns der demografische Wandel und der Fachkräftemangel mit voller Härte: Da sind Investitionen unerlässlich, die die Produktivität erhöhen, allein schon, um das zu kompensieren.

Warum entwickeln sich die Investitionen in Deutschland so schwach?

Die Investitionen stehen zurzeit von drei Seiten unter Druck. Erstens durch den rapiden und kräftigen Zinsanstieg, um die Inflation einzudämmen. Zweitens die schwache Konjunktur, denn bei verhaltener Nachfrage gibt es weniger Anreize, die Produktionskapazität auszubauen. Dies betrifft vor allem die Industrie. Und drittens die hohe geopolitische Unsicherheit und gleichzeitig die Herkulesaufgabe der Transformation.

Trotz der allgemeinen Lücke sehen wir in Deutschland zunehmend Investitionen in Fabriken für klimaneutrale Technologien. Kann uns das aus der Investitionsschwäche befreien?

Das kann auf jeden Fall ein Teil der Lösung sein. Wir können uns also berechtigte Hoffnungen machen, dass mittelfristig verstärkt private Mittel in diesen Bereich fließen werden und sich daraus Marktchancen ergeben.

Allerdings streichen viele Unternehmen für ihre Ansiedlungen ordentlich Subventionen ein. Verzerrt das nicht das Bild?

Man darf die Rolle der Subventionen nicht außer Acht lassen. Aber wir sehen den Trend auch in einem anderen Bereich, der davon weniger betroffen ist: bei Investitionen in Start-ups, die Klimatechnologien entwickeln. Auf dem Wagniskapitalmarkt in Deutschland spielen sie eine wichtige Rolle.

13 % aller in Deutschland getätigten Investitionen des vergangenen Jahres konzentrierten sich auf Klima-Technologien.

Hierzulande entfielen auf Klima-Technologien in den vergangenen Jahren rund 13 Prozent aller investierten Mittel. Das war weit mehr als in anderen bedeutenden Märkten. In den USA oder im Vereinigten Königreich etwa waren es nur rund acht Prozent des Wagniskapitals.

Was bedeutet das für die Debatte um steuerliche Entlastungen? Wirtschaftsminister Robert Habeck will gezielte Anreize für die Klimatech-Unternehmen setzen, Finanzminister Christian Lindner lieber in der Breite entlasten.

Das lässt sich nicht einfach schwarz oder weiß beantworten. Die passenden Anreize für Unternehmen hängen davon ab, welchen Reifegrad die Technologie hat, die sie einsetzen. Die Unternehmen brauchen einen klugen Finanzierungsmix, und der Staat muss dort aktiv werden, wo Lücken bestehen.

Was heißt das konkret?

Setzt ein Unternehmen auf eine neuartige Technologie, womit ein hohes technologisches und damit auch finanzielles Risiko verbunden ist, braucht es eine stärkere Unterstützung des Staates. Das können dann durchaus gezielte Zuschüsse oder Zulagen sein oder eine verstärkte steuerliche Förderung von Forschung und Entwicklung.

Bei Technologien, die kurz vor oder in der Markteinführung sind, muss der Fokus auf privaten Kapitalgebern liegen. Bei Start-ups kann der Staat etwa die Refinanzierung von Eigenkapitalgebern fördern. Wenn Unternehmen auf etablierte Technologien setzen, können Investitionskredite mit günstigen Zinsen Anreize schaffen beziehungsweise Benachteiligungen kleiner Unternehmen lindern.

Aber ist nicht auch einfach die allgemeine Steuerlast für Unternehmen in Deutschland zu hoch?

Unternehmen nennen die Steuern durchaus immer wieder als Standortnachteil. Wenn neben der Frage nach dem Finanzierungsmix die Möglichkeit besteht, daran generell etwas zu ändern, wäre das sicherlich auch hilfreich. Aber aus unseren eigenen Umfragen wissen wir auch, dass es bei den Rahmenbedingungen für den Standort noch wichtigere Faktoren gibt.

Welche?

Tempo und Verlässlichkeit von Planungs- und Genehmigungsverfahren, außerdem eine strategische Absicherung der Angebotsseite der Wirtschaft. Soll heißen: Investitionen sind kein Selbstzweck. Wir müssen auch sicherstellen, dass die Unternehmen immer an genügend Fachkräfte und die benötigten Rohstoffe kommen, um die Produktion gewährleisten zu können.

Dieses Interview erschien zuerst im Handelsblatt.