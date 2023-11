Krise bei Immobilienriese Signa Wie es nach René Benkos Rückzug weitergeht

Das Reich des österreichischen Immobilienmilliardärs René Benko kannte jahrelang nur eine Richtung: Ausdehnung. Nun steht die Signa-Gruppe vor wirtschaftlichen Problemen. Am Mittwoch kündigte Benko nun an, sich aus dem Beirat der Signa Holding zurückzuziehen. Er übergibt den Vorsitz an den Sanierungsexperten Arndt Geiwitz.