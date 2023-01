Krise trifft Mittelschicht „Immer mehr Menschen rutschen unverschuldet ab“

Laut Armutsbericht leben in Deutschland im Jahr 2022 13,8 Millionen Menschen am Existenzminimum – so viele wie nie zuvor. „Immer mehr Menschen rutschen unverschuldet ab“, sagt Susanne Hansen, Sprecherin der Bewegung #IchBinArmutsbetroffen, unter der auf Twitter Zehntausende ihre Geschichten teilen. Sie handeln unter anderem von Ausgrenzung, Abwertung und Angst. Viele der Betroffenen haben ein Leben lang gearbeitet.

So auch Susanne Hansen selbst. Nach ihrem Studium beginnt die Journalistin in Hamburg zu arbeiten. Sie bekommt zwei Kinder und schreibt als Freiberuflerin für verschiedene Magazine. Mit Beginn der Corona-Pandemie brechen ihr als Selbstständige die Aufträge weg. Dazu kommen private Schicksalsschläge. Sie beantragt Hartz IV. Zurecht kommt sie in der gegenwärtigen Krise nur durch konstantes Rechnen, für was das Geld am Monatsende noch reicht. Auch das soziale Engagement habe ihr geholfen - sowohl der Austausch mit anderen, als auch zum Erlernen neuer Fähigkeiten.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Trennung, Krankheit, Arbeitslosigkeit, Hartz IV: Das Schicksal, das Susanne Hansen 2019 ereilt hat, ist kein Einzelfall in Deutschland. Trotz Rekordniveau von zuletzt 45,6 Millionen Erwerbstätigen. Trotz wachsender Privatvermögen auf knapp acht Milliarden Euro. Trotz 200-Milliarden-Abwehrschirm der Bundesregierung. Die Auswirkungen von Pandemie, Krieg und Inflation reichen weit in die arbeitende Mitte der Gesellschaft hinein.

Wie und warum die Krisen die Mittelschicht treffen, war Thema einer Veranstaltung des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) und des rbb Inforadios am Mittwochabend in Berlin. Dabei trafen subjektive Armutserfahrungen wie die von Susanne Hansen auf Forschungsergebnisse von DIW-Präsident Marcel Fratzscher und Ökonomin Philippa Sigl-Glöckner.

Wer zur Mittelschicht zählt Nach Umfragen zählen sich in Deutschland rund 75 Prozent zur Mitte der Gesellschaft. Das monatliche Nettoeinkommen liegt dem arbeitgebernahen Institut der deutschen Wirtschaft (IW) nach für Singles 2019 zwischen 1700 bis 3100 Euro, für einen Haushalt mit zwei Kindern zwischen 3540 bis 6640 Euro pro Monat.

Aus Sicht von Marcel Fratzscher wirkt die aktuelle Krise bis tief in die Mittelschicht hinein. Die Nahrungsmittelpreise sind im November um 21,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat gestiegen. 2022 sind zwei Millionen Menschen mehr zu Tafel gegangen. Eine Verdopplung der Gaspreise treffe vor allem Menschen mit niedrigen oder mittleren Einkommen schwer. Da diese bereits sparsam heizen, würden sie von einer Deckelung der Gaspreise auch kaum profitierten.

Die Gründe, warum die Krisen viele Menschen in der Mitte treffen, sind laut Fratzscher vielschichtig. So besäßen 40 Prozent der Menschen praktisch keine Ersparnisse und damit keinen Puffer, um Preisschocks abzufedern.

Dazu gestalte sich der soziale Aufstieg in Deutschland weiterhin schwierig. „Die Einkommensmobilität ist niedrig und über die letzten dreißig Jahr gesunken“, so Fratzscher. Das heißt, wer früher armutsgefährdet war ist es mit hoher Wahrscheinlichkeit auch heute noch. Bei der Bildungsmobilität sieht es nicht anders aus. Beides zeigt auch eine OECD-Studie aus dem Jahr 2018.

Das Schrumpfen der Mittelschicht begann bereits vor dreißig Jahren und ist kein neues Phänomen, so Fratzscher weiter. Über sieben Millionen Menschen seien prekär beschäftigt. Dazu arbeiteten viele Menschen in Teilzeit, bei Frauen gar die Hälfte der Beschäftigten. Im Zuge der Deindustrialisierung gebe es weniger gutbezahlte Jobs in der Industrie, dafür mehr im Dienstleistungsbereich.

„Die Schere geht vor allem bei Dienstleistungen weiter auseinander“, sagt auch Philippa Sigl-Glöckner, Ökonomin der Denkfabrik „Dezernat Zukunft“ und nennt beispielhaft die Gehaltsunterschiede von Lieferdienstfahrer:innen auf der einen und Programmierer:innen auf der anderen Seite.

Chancen, den Abstieg der unteren Mitte zu verhindern, sehen die Forschenden vor allem im Steuer- und Bildungsbereich. Arbeitseinkommen sollten steuerlich stärker entlastet werden, sodass Arbeitende netto mehr Geld zur Verfügung hätten. „Kaum ein Land besteuert Arbeit stärker und Vermögen weniger als Deutschland“, sagte Marcel Fratzscher.

Mehr Investitionen in frühkindliche Bildung sind laut Sigl-Glöckner außerdem besonders rentabel, da das Geld später wieder zurück in das System fließe. Auch eine in Zukunft noch zielgerichtetere, staatliche Unterstützung sei notwendig. Dabei sollten sich Menschen allerdings nicht auf Staatshilfen verlassen müssen. Jeder müsse Krisen mit eigenem Geld bewerkstelligen können, so die Ökonomin. „Dafür müssen Menschen sparen können.“

Zur Startseite