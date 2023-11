Kritischer Rohstoff Magnesium Weißer Stoff, der nicht abhängig macht

In Kupres, einem 6000-Einwohner-Städtchen in Bosnien-Herzegowina, ist die Erde an einigen Stellen weiß. Im Winter sind es die schneebedeckten Skipisten der Gemeinde. Aber auch im Rest des Jahres leuchtet in der Gegend ein ganz besonderes Mineral: der Dolomit. Das helle Gestein, das man hier abbaut, wird unter anderem als Baumaterial verwendet. Aber man kann daraus auch Magnesium gewinnen. Und hier fängt die Vision von Richard Radtke an.