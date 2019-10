Es gibt Themen, da verstehen Bauern keinen Spaß. Zum Beispiel bei Kühen. Und da die Werbemacher des Fruchgummiherstellers Katjes zu wissen scheinen, dass ein guter alter Shitstorm immer noch für die meiste Aufmerksamkeit sorgt, haben sie sich entschieden, einen neuen Spot zu veröffentlichen, über den Bauern ganz und gar nicht lachen können. Für den gewünschten Effekt in den sozialen Netzwerken reichen dabei schon 20 Sekunden.

In dem Spot marschieren graue Kühe, an denen alles krank erscheint außer ihre prall gefüllten Euter, eng an eng vor einer dystopischen Landschaft in eine Melkfabrik in Form einer Schokoladentafel. Die Hammer aus Pink Floyds epischen Musikvideo zu „The Wall“ sahen im Vergleich dazu geradezu munter und vital aus. Vor zwar künstlerisch weniger wertvoller aber doch ebenso bedrohlicher Musik predigt eine Frauenstimme: „Jedes Leben ist wertvoll. Und Kühe sind keine Milchmaschinen. Auch nicht für Schokolade.“

Der andere „Brick in the Wall“ ist in diesem Fall eine Haferpflanze, die plötzlich das Dach der Schokoladen-Fabrik durchbricht und das Video plötzlich in eine pinke Wohlfühllandschaft verwandelt. „Zum Glück gibt’s jetzt Chocjes. Die vegane Schoko von Katjes. Mit Haferdrink. Cool ohne Kuh", wird der Zuschauer aufgeklärt.

Was dem Durchschnittszuschauer allenfalls ein müdes Lächeln abverlangen dürfte, sorgt beim Bayerischen Bauernverband dagegen für Aufregung. „In dem Fernsehspot werden Kühe als 'Milchmaschinen' bezeichnet und Tierhaltern die Ausbeutung ihrer Kühe unterstellt. Das ist diskriminierend und ungerechtfertigt“, heißt es in einer Beschwerde des Verbandes an den Deutschen Werberat. Einen größeren Gefallen hätten die Bauern Katjes wohl kaum tun können.

Und natürlich gibt man sich auch in den sozialen Netzwerken nicht mit einem müden Lächeln zufrieden. Auch hier ist das Video Thema – mit Punktsiegen für Katjes. „Grandiose Werbung“, „Toller Spot“, wird unter dem Video auf der Facebook-Seite von Katjes kommentiert. Auf Twitter fragen sich allerdings einige User, ob wirklich der gesamte Produktionsprozess ohne tierische Zutaten auskommt.

Tatsächlich tut sich das Unternehmen aus Emmerich am Rhein schon seit Jahren als Hersteller veganer Fruchtgummis hervor. Schon häufig hat es damit Widerspruch geerntet. Im vergangenen Jahr hatte Katjes beispielsweise mit dem Slogan „Achte mal drauf“ die Gemüter erregt, weil sie damit hervorheben wollten, dass sie in vielen ihrer Produkte auf Gelatine verzichten und diese deshalb vegan sind. Möglicherweise war in diesem Fall aber nicht das vegetarische Fruchtgummi allein die Provokation für manch einen Beobachter, sondern die Tatsache, dass eine Frau mit Kopftuch dafür warb. Schließlich ist es auch für gläubige Muslime wichtig, zu wissen, ob ein Produkt auf Zutaten vom Schwein verzichtet.