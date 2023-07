Einsatz von Künstlicher Intelligenz So werden Hacker zu Bankräubern

Nico Leidecker greift Banken an – und der Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) macht sein Leben leichter. Mit ChatGPT und ähnlichen Programmen kann er Schwachstellen bei Geldhäusern besser ausspähen und Bankmitarbeitern maßgeschneiderte Phishing-E-Mails schicken. Klickt nur ein Beschäftigter auf einen Link oder einen Anhang in einer solchen E-Mail, kann der Hacker in die Systeme der Institute eindringen.