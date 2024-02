Leere Supermarkt-Regale vor Ostern Verdi erhöht Druck auf Rewe, Edeka und Lidl

Mit neuen Streikaktionen im Handel bemüht sich Verdi um neuen Schwung in den zähen Tarifverhandlungen. „In den kommenden Wochen nehmen wir die Konzerne mit unseren Aktionen besonders in den Fokus“, kündigte Verdi-Vorstandsmitglied Silke Zimmer im Gespräch mit dem Tagesspiegel an. „In Richtung Ostergeschäft werden wir den Druck erhöhen.“