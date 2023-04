Mars, Pampers & Co. Gewinn bei Edeka bricht wegen Streit mit Markenartiklern ein

Der Streit um Preiserhöhungen mit den Markenherstellern hat Spuren in der Bilanz des Einzelhändlers Edeka hinterlassen. „Wir haben an operativem Gewinn verloren, weil wir nicht bereit waren, die Preiserhöhungen der Hersteller in dieser Höhe an die Kunden weiterzugeben“, sagte Edeka-Chef Markus Mosa.