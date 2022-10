Mehrweg bei schwedischem Möbelhaus Ikea führt Pfandsytem für Speisen und Getränke ein

Wer bei in den Restaurants und Bistros von Ikea Speisen und Getränke zum Mitnehmen bestellt, zahlt dafür ab sofort Pfand: Die Möbelhauskette führt ein Mehrwegsystem für den To-Go-Bereich ein. Für Becher werden ein Euro Pfand fällig, bei Speisen sind es fünf Euro.

Nach einer Pilotphase in drei Einrichtungshäusern in Köln-Godorf, Düsseldorf und Ulm führt Ikea das neue System in allen ihren 54 deutschen Filialen ein.

Die Behältnisse können anschließend bei rund 13.000 teilnehmenden Unternehmen zurückgeben. Die Möbelhauskette selbst hat dafür außerdem Pfandautomaten aufgestellt.

In der Pilotphase seien bereits 18.000 Einweg-Getränkebecher eingespart worden, erklärte Ikea. Bis 2030 will das Unternehmen mit Maßnahmen wie dieser zu einem „zirkulären und klimapositiven Unternehmen“ werden. (AFP)

