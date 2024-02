Microsofts KI-Suchmaschine Die haarsträubenden Fehler von Bing 

Seit einem Jahr hat Microsoft die KI von ChatGPT in seine Suchmaschine Bing integriert und damit einen Großangriff auf Google gestartet. Gestartet als „Bing Chat“ heißt die Funktion nun „Copilot“, unter diesem Namen integriert Microsoft KI-Assistenten in immer mehr Produkte. Allerdings gab es in der ersten Testphase auch viele zweifelhafte Antworten, schnell musste Microsoft Einschränkungen einführen. So kann nun zwischen den Antwortmodi „kreativ“, „ausgewogen“ und „genau“ gewählt werden. Doch ist es Microsoft gelungen, seit dem Start die falschen Angaben zu reduzieren?