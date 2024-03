Miese Bilanz, schwieriger Ausblick Diese vier Probleme plagen die Deutsche Bahn

Die Deutsche Bahn AG steht vor so vielen Baustellen wie noch nie. Bahnchef Richard Lutz versteht es jedoch, eine Belastung als Chance zu präsentieren. Die in diesem Jahr startende Generalsanierung von 40 Hauptstrecken, die Fahrgäste bis 2030 noch enorm belasten wird, bezeichnete er bei der Vorstellung der Bahnbilanz am Donnerstag deshalb als „Zeitenwende für die Eisenbahn in Deutschland“.