Mobil arbeiten Das Büro im Tablet

Lange Zeit gab es daran wenig zu rütteln: Wer beruflich digital arbeiten wollte, also nicht nur per Mail oder Messenger kommunizierte, sondern per VPN und Virtualisierung auch in seiner gewohnten Arbeitsumgebung tätig sein wollte, brauchte ein möglichst leistungsstarkes Notebook.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden