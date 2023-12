Akku als Stromspeicher Wie Sie mit Ihrem E-Auto Geld verdienen

Elektroautos sind oftmals noch relativ teuer – mit ihren Batterien lässt sich allerdings Geld verdienen. In Forschungsprojekten konnten Akkus bereits Erlöse von mehr als 1000 Euro pro Jahr erzielen.

In den nächsten Jahren dürften zahlreiche Möglichkeiten entstehen, an den Batterien zu verdienen oder mit ihrer Hilfe zu sparen. Ein paar Optionen gibt es bereits heute. Was das bedeutet, was kommt und was schon da ist – und wie Ihnen das nutzt.