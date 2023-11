Arbeitsbedingungen bei Billigtaxis Warum die Regulierung noch nicht gelingt

Die Zeit drängt. Bis zum Ende seiner Ratspräsidentschaft in knapp acht Wochen will Spanien eine wegweisende EU-Richtlinie auf den Weg bringen. Sie soll die Arbeitsbedingungen in der europäischen Plattformarbeit verbessern, also zum Beispiel Sozialdumping und Ausbeutung von Fahrerinnen und Fahrern bei Diensten wie Uber oder Bolt verhindern.