Claus Weselsky knickt ein War das jetzt der letzte Bahnstreik?

„Was wollen Sie denn noch?“, entfuhr es Claus Weselsky am Montag am Ende seiner Pressekonferenz, als er sich über einen Journalisten ärgerte. Viele Deutsche hätten das zuletzt gerne Weselsky gefragt. Der Chef der Lokomotivführergewerkschaft GDL gab sich monatelang unnachgiebig.

Doch nun ist er wieder zu Verhandlungen bereit. Wie kam es dazu und was heißt das jetzt? Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Tarifkonflikt bei der Bahn.

Sind Streiks damit vom Tisch?

Ab dem 5. Februar werden die Tarifexperten von GDL und Deutscher Bahn vier Wochen verhandeln – vertraulich und ohne Arbeitskämpfe. Danach soll eine Einigung stehen.

Sollte bis dahin kein neuer Tarifvertrag vereinbart worden sein, wären Streiks wieder möglich. Doch damit rechnet niemand. „Die Luft ist raus“, heißt es aus Gewerkschaftskreisen.

Warum verhandelt Weselsky jetzt?

Das jüngste Angebot der Bahn kann Weselskys Sinneswandel nicht ausgelöst haben. Der Staatskonzern kam der GDL kaum entgegen.

Zwar erhalten die Beschäftigten unabhängig vom Ausgang der Gespräche bereits mit dem März-Gehalt 1500 Euro Inflationsausgleichsprämie. Das hatte Bahn-Personalvorstand Martin Seiler allerdings auch schon im Herbst angeboten.

Zudem will Seiler vage über „Arbeitszeitmodelle“ sprechen. Ein Versprechen, die Arbeitszeit für Schichtarbeiter bei vollem Lohnausgleich zu kürzen, ist das nicht.

Dass die GDL für Beschäftigte in der Infrastruktur Tarifverträge aushandelt, will die Bahn weiter nicht zulassen. Der Konzern möchte in diesem Bereich nur mit der Konkurrenzgewerkschaft EVG verhandeln.

So bleibt für Weselskys neue Gesprächsbereitschaft nur eine Erklärung: zunehmender Druck von außen.

Wer kann Einfluss nehmen?

Verkehrsminister Volker Wissing hat zuletzt mehrfach eine Schlichtung gefordert. Nach der Einigung auf neue Verhandlungsrunden verlangte der FDP-Politiker von beiden Seiten, „mit der gebotenen Ernsthaftigkeit in die Gespräche zu gehen“.

Im ZDF erklärte Wissing zuletzt, dass er selbstverständlich mit dem Bahnvorstand im engen Austausch sei. Als Eigentümervertreter bei dem Staatskonzern hat Wissing hier einen gewissen Spielraum.

Verkehrsminister Volker Wissing (li.) ist im Austausch mit dem Bahnvorstand um Richard Lutz (r.). © imago/Jens Schicke/imago/Jens Schicke

Auf Weselsky kann Wissing hingegen wegen der Tarifautonomie kaum einwirken. Anders als Ulrich Silberbach, der Bundesvorsitzende des Deutschen Beamtenbundes (DBB). Die Dachorganisation der GDL zahlt das Streikgeld für die Lokführer mit. In vergangenen Tarifrunden hat Silberbach dieses Druckmittel immer wieder genutzt, um Weselsky zu einer Schlichtung zu bewegen.

Ob es diesmal auch entsprechende Gespräche gab, wollen beide Seiten nicht kommentieren. Doch der Gewerkschaftsbewegung insgesamt hat gar nicht gefallen, dass auch so einflussreiche Politiker wie CDU-Chef Friedrich Merz sich zuletzt für eine Einschränkung des Streikrechts ausgesprochen haben.

Gefragt nach Druck von außen, verwies Weselsky am Montag auf Beschwerdemails von Fahrgästen. Viele Menschen hätten der GDL geschrieben, dass es wegen der vielen Probleme der Bahn nicht auch noch ständig Streiks brauche. Viele Bürger seien auf die Scheinangebote der Bahn hereingefallen, erklärte der GDL-Chef.

Findet nun eine Schlichtung statt?

Bei den vereinbarten Gesprächen handelt es sich offiziell nicht um eine Schlichtung. Denn Verhandlungen mit Schlichtern hatte Weselsky zuletzt immer abgelehnt. De facto kommt das nun vereinbarte Format allerdings einer Schlichtung sehr nahe.

So werden beide Seiten vor den ersten Gesprächen je einen Moderator oder eine Moderatorin nominieren. Sie können bei Problemen hinzugezogen werden. Die Bahn dürfte von dieser Möglichkeit rasch Gebrauch machen.

Wer wird die Gespräche moderieren?

Mögliche Moderatoren suchen beide Seiten noch. Die letzten Tarifkonflikte zwischen Bahn und GDL wurden stets von früheren oder amtierenden Ministerpräsidenten geschlichtet. Allein dreimal vermittelten der frühere Ministerpräsident von Brandenburg, Matthias Platzeck (SPD), und Thüringens Regierungschef Bodo Ramelow (Linke).

Die Mediatoren Daniel Günther (li.) und Stephan Weil (r.) ermöglichten in der letzten Tarifrunde eine Einigung zwischen GDL-Chef Weselsky und DB-Personalvorstand Seiler. © dpa

Für den Schlichterjob kommt Ramelow diesmal allerdings kaum infrage, nachdem er der Bahn öffentlich vorgeworfen hat, die GDL fertig machen zu wollen. Platzeck dürfte hingegen Interesse haben, für die Arbeitgeberseite zu moderieren.

In der letzten Tarifrunde 2021 vermittelten allerdings Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) und Schleswig-Holsteins Daniel Günther (CDU).

Derart hochrangige Schlichter gibt es anderen Tarifkonflikten eher selten. Die Schlichtung zwischen Deutscher Bahn und EVG etwa leiteten der frühere Bundesminister Thomas de Maizière (CDU) und die SPD-Politikerin Heide Pfarr.

Bei der Deutschen Bahn soll man mit dem vom Konzern berufenen de Maizière zufrieden gewesen sein. Doch ob die GDL ihn zulassen würde, nachdem er bereits mit der EVG vermittelte, bleibt abzuwarten.

Was hat die GDL mit den Streiks erreicht?

Deutlich näher an einem guten Abschluss haben die vier Streikrunden die GDL nicht gebracht. Aus der Sicht der GDL-Spitze müssen die Streiks dennoch kein Fehlschlag sein. Claus Weselsky und Co. nutzen Arbeitskämpfe schon länger nicht als letztes Mittel beim Kampf um höhere Löhne, sondern vor allem zur Mitgliederwerbung, um ihren Einfluss im Bahnkonzern auszudehnen.