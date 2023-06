E-Auto laden Wie Sie die Wallbox mit dem Nachbarn teilen

Wenn alle es so machen würden wie Markus Emmert, wäre das private Wallbox-Sharing ganz einfach. Der Unternehmensberater mit Schwerpunkt erneuerbare Energien und E-Mobilität lädt sein eigenes Elektroauto an einer Wallbox in der heimischen Garage. Zusätzlich hat er noch eine Lademöglichkeit im Carport installiert – kostenfrei zu nutzen für andere E-Autofahrer.