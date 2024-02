E-Auto Nachfrage ist „sehr schlecht“ Preise für gebrauchte Stromer stürzen ab

Gebrauchte Elektroautos verlieren immer stärker an Wert. Besonders die Preise von Modellen der Premiumkategorie erodieren. So wird derzeit beispielsweise online ein Audi e-tron 50 Quattro, der kaum älter als zwei Jahre ist, mit rund 24.000 Kilometern für 34.890 Euro gehandelt. Ein Jaguar I-Pace EV400 mit 8500 Kilometern wird für 45.989 Euro angeboten. Das ist immer noch viel Geld. In Relation zum empfohlenen Neupreis entspricht das allerdings jeweils einem Minus von rund 55 Prozent.