Entspannung am Mietwagenmarkt Wo Sie im Urlaub von günstigeren Preisen profitieren

Beim Thema Mietwagen denken viele Urlauber mit Schrecken an den Sommer 2022 zurück. Durch Lieferengpässe fehlte es den Vermietern an ausreichend Fahrzeugen, die Folge: An beliebten Urlaubsorten waren Mietwagen oft nur noch für das Doppelte des gewohnten Preises zu haben. In diesem Jahr hat sich die Lage am Mietwagenmarkt wieder etwas entspannt.