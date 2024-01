Frühbucher können sparen Worauf man bei der Urlaubsbuchung achten sollte

Mit dem neuen Jahr steht für viele die Jahres- und Urlaubsplanung an. Pauschalreisen sind in Deutschland beliebt – und über zahlreiche Online-Reiseportale einfach und bequem vom eigenen Sofa aus zu buchen. Aktuell locken Reiseveranstalter:innen mit Frühbucherangeboten für den anstehenden Sommerurlaub. Gerade Familien mit schulpflichtigen Kindern, die an Schulferien gebunden sind, können von diesen Angeboten profitieren.