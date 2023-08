Wenn das Auto zum Aufpasser wird Mit Sensoren und KI sollen Autofahrer überwacht werden

Sie warnen vor zu hohem Tempo, sie halten die Spur, sie verhindern das Einschlafen und sie bremsen zur Not. Seit Anfang Juli ist in der EU eine Reihe von Assistenzsystemen in Fahrzeugen Pflicht (Tagesspiegel Background berichtete). Für neu homologierte Fahrzeuge gilt sie laut EU-Verordnung (General Safety Regulation 2) bereits seit dem 6. Juli dieses Jahres. Ab 2024 müssen dann nach und nach auch alle Neuzulassungen serienmäßig mit den Assistenzsystemen ausgestattet sein.