Nach Benko-Pleite Insolvenzverwalter sieht mehrere Interessenten für Galeria-Übernahme

Für die insolvente Warenhauskette Galeria Karstadt Kaufhof gibt es dem vorläufigen Insolvenzverwalter Stefan Denkhaus zufolge Interesse von mehreren Investoren. „Es gibt mehr als zwei Interessenten“, erklärte Denkhaus am Mittwoch. „Der Gläubigerausschuss berät über den strukturierten Investorenprozess, anschließend beginnen wir zügig mit den Verhandlungen“, fügte er hinzu.

Berichten der „Bild“ zufolge hat der Unternehmer Bernd Beetz Interesse an der Warenhauskette. Beetz war lange Jahre Chef des Parfüm- und Kosmetik-Konzerns Coty und soll demnach bereits mehrere Gespräche mit Vertretern von Galeria geführt haben. Der 73-Jährige habe deutlich gemacht, dass er mindestens 60 der 92 Warenhaus-Filialen übernehmen würde.

Beetz vor allem als Präsident eines Fußball-Drittligisten bekannt

Für die Finanzierung wolle Beetz wohl die Milliardärsfamilie Reimann an Bord holen, die mit der Familienholding JAB 51 Prozent an Coty hält. Das Internet-Portal „Business Insider“ nannte Coty selbst als Interessenten an Galeria. „Generell äußern wir uns nicht zu Marktspekulationen“, erklärte Denkhaus zu den Berichten.

Der Unternehmer Bernd Beetz ist aktuell Präsident des Fußball-Drittligisten SV Waldorf Mannheim. Ihm wird ein Interesse an der Übernahme der Warenhauskette Galeria Karstadt Kaufhof nachgesagt. © IMAGO/foto2press

Eine Sprecherin der Familie Reimann dementierte laut „Bild“ aber bereits Pläne für Galeria: „Weder JAB noch Coty haben ein Kaufinteresse.“ Beetz habe nicht auf eine Anfrage reagiert. Der Unternehmer war von 2000 bis 2012 Coty-Chef, kurzzeitig führte er anschließend auch den Aufsichtsrat von Galeria Kaufhof. Heute ist Beetz vor allem als Präsident des Fußball-Drittligisten SV Waldhof Mannheim bekannt.

René Benkos Pleite stürzt Galeria in die Krise

Galeria Karstadt Kaufhof war vor einer Woche zum dritten Mal in gut drei Jahren in die Insolvenz gerutscht. Die Schieflage ist die Folge der Pleite des Immobilien-Imperiums des Österreichers René Benko, dem Galeria zuletzt gehörte. Auch ein Teil der Warenhaus-Immobilien gehört Benkos Immobiliengruppe Signa. Weil der Eigentümer die versprochenen Finanzmittel für den Warenhausriesen nicht aufgebracht hat, gilt Galeria als überschuldet. Nun sucht das Unternehmen einen neuen Eigentümer.

Der von Denkhaus geleitete Verkaufsprozess hat allerdings noch nicht begonnen. Als Interessent wird oft auch das Düsseldorfer Familienunternehmen Droege genannt. (Reuters)