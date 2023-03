Nach der Bankenpleite  Diese Risiken lauern an den Märkten

Es ist ein Schock für die Kapitalmärkte rund um den Globus: Die kalifornische Silicon Valley Bank bricht zusammen, sie wird von der US-Einlagensicherung geschlossen. Die größte Pleite einer US-Bank seit mehr als einem Jahrzehnt weckt ungute Erinnerungen an den Ausbruch der Finanzkrise 2008.

Investoren fliehen in sichere Anlagen wie Staatsanleihen. Weltweit geraten die Aktienkurse massiv unter Druck, die Banken trifft es besonders hart. An den Kursen lässt sich zurzeit sehr gut ablesen, wer als wie sicher gilt. Die Aktie der Deutschen Bank schließt am Freitag mit einem Minus von mehr als sieben Prozent. Die Commerzbank kommt mit minus 2,6 Prozent noch vergleichsweise glimpflich davon.

Dabei sah die Lage an den Märkten bis vor wenigen Tagen noch robust aus. Und das, obwohl die Notenbanken ihre Zinsen in atemberaubendem Tempo erhöhen. Zugleich saugen sie Liquidität aus dem Finanzsystem ab, indem sie auslaufende Anleihen in ihrem Bestand nicht mehr in vollem Umfang ersetzen. Das alles ist gerechtfertigt durch die hartnäckig hohe Inflation.

In der Folge gerieten die Kapitalmärkte zwar schon deutlich unter Druck, aber sie haben sich auch wieder erstaunlich gut erholt. Über eine Rezession wird in den USA und Europa zwar sehr viel geredet, aber sie ist noch nicht eingetreten. Und es hat noch keine schwerwiegenden Verwerfungen im Finanzsystem gegeben.

Bis zum völlig überraschenden Kollaps der Silicon Valley Bank. Die auf die Finanzierung von Technologiefirmen in Kalifornien spezialisierte Bank ist immerhin die Nummer 16 der US-Finanzbranche. Ist die Pleite des Instituts nur ein Unfall oder der Anfang einer Krise, die die Stabilität des Finanzsystems bedroht?

Es knirscht wieder am US-Immobilienmarkt

Bisher spricht vieles für „nur“ einen Unfall. Solch eine Havarie kommt nicht überraschend; eher verwundert es, dass noch nicht mehr passiert ist, wenn man vom Chaos bei Kryptowährungen wie Bitcoin absieht. Allerdings gibt es bei dieser vorläufigen, eher beruhigenden Diagnose ein Problem: Ein Unfall am Kapitalmarkt und der Beginn einer Krise lassen sich nur schwer unterscheiden. Beide haben ganz ähnliche Symptome. Diese Symptome finden sich auch jetzt wieder.

Der Ausgangspunkt liegt, wie so oft, in den USA. Der Knackpunkt heißt „Leverage“: Risikoreiche Investitionen, im Fall der Silicon Valley Bank in junge Technologieunternehmen, werden durch Schulden finanziert. Eigentlich bewährte Risikopuffer wie Anleihen, funktionieren nicht so gut, wie sie es nach der gängigen Lehre sollten.

Ein weiterer Punkt: Zumindest im Hintergrund knirscht es auch dieses Mal wieder am amerikanischen Immobilienmarkt. Ganz typisch auch: Der Unfall passiert an einer Stelle im Finanzsystem, die zuvor nicht unbedingt im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit von Regulierern und Investoren stand. Bei der großen Finanzkrise 2008 zum Beispiel waren auf einmal Spezialversicherer involviert, von denen außer einigen wenigen Fachleuten zuvor noch niemand etwas gehört hatte.

Sind diese Warnsignale ein Grund, in Panik zu verfallen? Nein. Aber die Märkte werden noch eine ganze Weile brauchen, bis sie den Schock am US-Bankenmarkt verarbeitet haben. Selbst wenn es sich am Ende tatsächlich nur um einen Unfall handeln sollte, bleibt die Frage, welche anderen bislang unterschätzten Risiken im Finanzsystem noch lauern könnten.

Die Notenbanken werden im harten Kampf gegen die Inflation möglicherweise vorsichtiger werden müssen, vor allem was den Abbau ihrer Bilanzen angeht. Denn wenn es richtig kracht, müssen sie ohnehin wieder mit Anleihekäufen einspringen. Das hat sich erst vor Kurzem in Großbritannien gezeigt, als die unrealistischen Haushaltspläne der damaligen Premierministerin Liz Truss zu einer akuten Krise am Anleihemarkt führten.

