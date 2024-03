Nach Pannenserie Boeing-Chef kündigt Rückritt zum Ende des Jahres an

Nach einer Serie von Sicherheitsmängeln in der Flugzeugproduktion kündigt der Boeing-Vorstandschef Dave Calhoun seinen Rücktritt an. Calhoun werde Ende des Jahres sein Amt niederlegen, teilte der US-Flugzeugbauer am Montag mit. Boeing-Aktien reagierten mit einem Kursplus von mehr als zwei Prozent im vorbörslichen Handel. (Reuters)

In Kürze mehr.