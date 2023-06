Neue Hochrechnungen Der Mangel an Pflegepersonal wird immer gravierender

Dass es einen dramatischen Fachkräftemangel in der Kranken- und Altenpflege bereits heute gibt, ist längst zum Gemeinplatz geworden. Erst Anfang dieses Monats sorgten Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) und Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) für Schlagzeilen, als sie in Brasilien eine Absichtserklärung unterzeichneten. Ihr zufolge sollen künftig brasilianische Pflegekräfte gezielt für den deutschen Arbeitsmarkt geschult werden, um die in Zukunft wachsende Pflegelücke hierzulande zu schließen.