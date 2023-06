Parken verboten? So regeln Metropolen weltweit E-Scooter-Flotten

Der Bürgerentscheid der Pariser Anfang April, in dem diese entschieden, Elektro-Leihroller in der französischen Hauptstadt ab September zu verbieten, hat die Branche aufgewühlt. Die Verleiher befürchteten, dass eine Signalwirkung von der Abstimmung ausgeht. Dabei kennen sich Anbieter wie Tier, Voi, Bolt und Co. mit solchen Verboten aus.