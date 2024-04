Personalnot im Gesundheitswesen Warum Deutschland Pfleger und Ärzte ineffizient einsetzt

Das deutsche Gesundheitswesen geht viel zu verschwenderisch mit der knappen Ressource Personal um. Wird sie künftig nicht effizienter eingesetzt, sind die Versorgungsqualität und die Sicherheit der Patienten in Gefahr, warnt der Sachverständigenrat Gesundheit und Pflege in seinem neuen Jahresgutachten, das er am Donnerstag an Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) übergeben hat.