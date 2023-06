Recht auf schnelles Internet Warum es bei der Mindestversorgung hakt

Knapp 30 Häuser entstehen in dem Neubaugebiet in Hagen-Haßley, einem eher ländlich gelegenen Stadtteil der nordrhein-westfälischen Stadt mit mehr als 180.000 Einwohnern. Die Besonderheit: Die künftigen Eigentümerinnen und Eigentümer sollten zunächst ohne Internetanschluss auskommen. Zwar verlegte ein Unternehmen in einem nahegelegenen Wohngebiet bereits Glasfaser, finanziert mit öffentlichen Mitteln. Die neuen Häuser wollte das Unternehmen allerdings zunächst nicht ans Netz anschließen, denn der Förderbescheid hatte das Gebiet nicht mit inbegriffen.