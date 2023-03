Rekord bei Reisebuchungen Deutschland ist urlaubsreif

Deutschland spart. 89 Prozent der Bundesbürger knapsen, um ihr Budget zu schonen. Sie kaufen im Supermarkt die billigeren Handelsmarken statt der bekannten Markenartikel, sie gehen seltener ins Restaurant, und sie duschen kürzer. Das zeigen neue Daten der GfK-Konsumforschung. Die Inflation ist hoch, die Menschen machen sich Sorgen, dass das Geld nicht reicht.

Doch für einen Bereich gilt das nicht: das Reisen. Die Bundesbürger buchen Urlaub, als gäbe es kein morgen mehr. Die Internationale Tourismus-Börse, die noch bis Donnerstag in Berlin stattfindet, wimmelt von Besuchern, obwohl anders als früher nur Fachpublikum zugelassen ist. Die weltgrößte Reisemesse ist ein Seismograph für die Stimmung und die Erwartungen der Reisebranche.

Mehr Buchungen als vor Corona

Unterdessen schwärmen die Reiseveranstalter aber schon von Buchungsrekorden. „Im Dezember ist der Knoten geplatzt“, sagt Stefan Baumert, Chef von Tui Deutschland. Nach Zahlen des Analyseunternehmens Travel Data liegen die Buchungen branchenweit seit Dezember über denen des Vor-Corona-Jahres 2019. Im traditionell buchungsstarken Januar war der Umsatz nicht nur doppelt so hoch wie vor einem Jahr, sondern er lag auch um zwölf Prozent über dem Januar 2019. „Der Reiseweltmeister Deutschland ist zurück“, jubelt Norbert Fiebig, Präsident des Deutschen Reiseverbands. Die Branche rechnet damit, in diesem Jahr das Rekordniveau des Jahres 2019 zu erreichen, vielleicht sogar zu übertreffen. Damals hatten die Bundesbürger 98 Milliarden Euro für Urlaub ausgegeben.

Die Menschen geben mehr Geld aus als vergangenes Jahr. Stefan Baumert, Tui

„Die Menschen geben mehr Geld für ihren Urlaub aus als vergangenes Jahr“, berichtet Tui-Manager Baumert. „Sie buchen höherwertige Zimmer und bleiben länger“. Für eine vierköpfige Familie, die im Sommer zehn Tage Urlaub auf Mallorca machen will, kommen da schon mal 4000 bis 5000 Euro zusammen, schätzt Baumert. Dass sich die Menschen trauen, so viel Geld für Urlaub in die Hand zu nehmen, führt Baumert auf die wachsende Sicherheit zurück. „Die Reisenden kennen mittlerweile ihre Ausgaben in diesem Jahr und ihr verfügbares Budget“, sagt er. Außerdem habe man nun auch Klarheit über die Entlastungen. Mancher Euro aus den staatlichen Hilfsprogrammen dürfte letztlich in die Taschen der Reiseveranstalter geflossen sein.

Zwei Drittel der Bundesbürger machen Urlaub

Und es dürften noch mehr werden. Nach einer neuen Umfrage von YouGov im Auftrag der Tui haben zwei Drittel der Bundesbürger ihren Urlaub für dieses Jahr schon gebucht oder planen das zumindest. Ein Drittel der Befragten zeigt sich dabei gänzlich unbeeinflusst von der wirtschaftlichen Situation. Allerdings sind das meist Kinderlose über 45 Jahre. Andere suchen nach Schnäppchen, verlegen ihren Urlaub in die Nebensaison oder wählen ein günstigeres Urlaubsland wie Tunesien. Während die Preise bei Deutschlands größtem Reiseveranstalter im Schnitt um sechs bis acht Prozent gestiegen sind, sind es in dem nordafrikanischen Land nur zwei Prozent.

In der Gunst der Tui-Kunden liegen Mallorca und die Türkei bei den Sommerzielen gleichauf. Branchenweit hat die Türkei nach Zahlen von Travel Data aber die Nase vorn. Das liegt am besseren Preis-Leistungsverhältnis. Der Krieg hat dazu geführt, dass die traditionell größte Touristengruppe, die Russen, in der Türkei seltener geworden sind. Deutsche Urlauber füllen die Lücke.. Das verheerende Erdbeben in der Türkei hat nur kurzfristig zu einer Zurückhaltung bei den Buchungen geführt, berichtet Tui-Deutschland-Chef Baumert, aber inzwischen habe sich das Geschäft wieder normalisiert.

Türkei: Urlaub dort ist immer noch vergleichsweise billig. © dpa/Thomas Cook

Die Frühbucher sind zurück

80 Prozent der Buchungen entfallen auf Reisen im Sommer. „Die Frühbucher sind zurück“, sagt DRV-Präsident Norbert Fiebig. Das hat zwei Gründe: Wer im Januar oder Februar bucht, wird mit Rabatten belohnt. Außerdem kann man sicher sein, einen Platz im Hotel seiner Wahl zu bekommen. Zwar gibt es auch im März noch Sonderangebote, aber die Nachlässe sind niedriger. Zudem könnten auf einigen griechischen Inseln die Betten für den Sommerurlaub knapp werden, warnt Baumert. Das betrifft etwa Rhodos und Kos. Last-Minute-Schnäppchenjäger müssen sich nach Meinung von Ingo Burmester, Zentraleuropa-Chef des zweitgrößten deutschen Reiseveranstalters DER Touristik (Dertour, ITS) auf schwierigere Zeiten einstellen. „Hotels und Airlines sind zögerlich geworden bei Last-Minute-Schnäppchen“, sagt Burmester.

Eine Auszeit von Krisen

„Die Reiselust ist wieder zurück“, berichtet der Manager. Dahinter steckt vor allem der Wunsch, etwas für sich zu tun und eine Auszeit von der Krisenstimmung zu haben. 85 Prozent der Bundesbürger möchten sich mit Urlaub etwas Gutes tun, hat die Yougov-Umfrage ergeben, zwei Drittel wollen „eine Auszeit von den derzeitigen vielen Krisennachrichten nehmen“. Nach einer aktuellen Studie des ADAC fühlt sich ein Drittel der Menschen heute urlaubsreifer als vor einem Jahr. Für mehr Nachhaltigkeit wollen aber nur wenige Reisende Geld ausgeben, obwohl sich die Klimakrise verschärft.

