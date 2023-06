Rekordwerte in Deutschland : Über die Hälfte des Stroms wird aus erneuerbaren Energien gewonnen

52 Prozent: So hoch ist der Anteil von erneuerbaren Energien am Stromverbrauch in Deutschland. Dank des sonnigen Wetters haben Photovoltaik-Anlagen jüngst so viel Strom wie noch nie erzeugt.