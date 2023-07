Schlichter empfehlen 420 Euro mehr Tarifkonflikt bei der Bahn ist vorerst beendet

Nach „harten und langwierigen Gesprächen“, so fassten die Schlichter ihre Erfahrung zusammen, haben sich die Bahn und die Gewerkschaft EVG verständigt. Danach bekommen die rund 180.000 Tarifbeschäftigten der Bahn im Dezember eine Einkommenserhöhung um 200 Euro und im August um weitere 210 Euro. Im Oktober wird zudem eine steuer- und abgabenfreie Inflationsprämie von 2850 Euro gezahlt.

Die sogenannte Schlichtungsempfehlung stellten die Schlichter Lothar de Maizière (CDU) und Heide Pfarr am Mittwochabend in Potsdam vor. Darüber stimmen nun bis zum 28. August 110.000 EVG-Mitglieder ab. Falls das Votum negativ ausfällt, droht der Bahn ein unbefristeter Arbeitskampf. Ein Streik würde Bahn und EVG beschädigen, warnte die ehemalige SPD-Politikerin Pfarr.

Nach mageren Coronajahren und angesichts der hohen Inflationsrate war die EVG im Februar mit einer hohen Forderung in die Verhandlungen gegangen: Zwölf Prozent mehr Geld, aber mindestens 650 Euro im Monat. Bahn-Personalchef Martin Seiler hatte zuletzt 400 Euro geboten, davon 200 ab Dezember und weitere 200 Mitte 2024; dazu, ebenfalls aufgeteilt auf beide Jahre, eine Inflationsprämie von 2850 Euro. Doch die avisierte Laufzeit des Tarifvertrags von 27 Monaten war für die EVG eine Zumutung. Nach der Schlichtung sind 25 Monate vorgesehen.

Kristian Loroch von der EVG betonte die überdurchschnittlichen Erhöhungen für bestimmte Beschäftigtengruppen. Ab März 2025 hätten Fahrdienstleiter bis zu 900 Euro mehr im Monat auf dem Gehaltskonto, bei Zugbegleitern seien es 840 Euro und in den Werkstätten 860 Euro. Alles in allem bekämen rund 70.000 Beschäftigte diese deutlich über dem Durchschnitt von elf Prozent liegenden Aufschläge. Da die EVG in den Bereichen viele Mitglieder hat, erhöht das die Chancen auf Zustimmung zur Schlichterempfehlung.